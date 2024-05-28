İstanbul merkezli 2 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul ve Balıkesir’de IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:34
İstanbul merkezli 2 ilde terör operasyonu: 14 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Balıkesir’de IŞİD Silahlı Terör Örgütüne bağlı yapılanmaya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün faaliyet gösterdiği ülkelere eleman temin ettiği tespit edildi. Ayrıca örgütsel propaganda yapmak ve taban kazanmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşım yapan ve örgüte yardım ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Balıkesir’de 17 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


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