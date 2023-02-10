Malatya'da enkaz başındaki gazeteciye saldırı!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:29

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:16

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de yayınlanan programına Malatya Battalgazi'den bağlanan gazeteci Ferit Demir, dün arama-kurtarma faaliyetleri sırasında yaşadığı bir olayı kamuoyuyla paylaştı.

Bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran Demir dün gece bir kurtarma faaliyetini çektikleri sırada nasıl engellendiğini şu sözlerle anlattı:

POLİS YELEĞİ GİYMİŞ KİŞİ TEKME ATTI

* Dün bir olay yaşadım. 26 yaşındaki bir kardeşimizin kurtarma anı vardı. Biz de çekiyorduk. Bütün kameralar AFAD TIR'ının üzerine çıkarıldı. Bize izin vermediler. 'Kontenjan doldu' dediler. 'Tamam ben halkın içinde çekerim' dedim. Çektim de.

* Üzerinde Ankara TEM yeleği olan bir polis memuru geldi. 'Çekemezsin' dedi, yasak. Dedim ki 'Bak AFAD TIR'ının üzerinde beş altı kamera canlı çekiyor.' Böyle deyince geri gitti. Sonra başka polisler geldi. Kimliğimi istediler. Ben de 'Gazeteciyim' dedim. Geri gittiler tekrar.

* Sonra enkazın başındaki kameraman arkadaşımı zorla geri getirdim. Enkazın başında kadın kardeşimizi kurtarmaya çalışan özel hareket polisi bana laf söyledi. 'Niye çekiyorsun sen diye' bağırdı. Sonra ben giderken TEM yeleği giymiş polis arkamdan bana tekme attı. Ben yere düştüm, pantolonum yırtıldı, bacağım kısmen yaralandı.

GÖNÜLLÜLER DAHA ORGANİZE

Ferit Demir bölgede gazeteciler olmasa sosyal medya olmasa yardımların bu kadar organize olamayacağını aktarırken, "Sahada gördüğümüz gönüllü kuruluşlar Kızılay'dan çok daha iyi organize oluyor" dedi.

Depremin beşinci günü için "Zor günlerin başlangıcı diyebilir" diyen Ferit Demir, sözlerine şöyle devam etti:

* Dün gece çıkarılan kardeşlerimizin hepsi son nefeslerinde kurtarıldı. Çünkü artık o kadar çok zaman geçti ki... Hepsi bitkin düşmüş. Soğuk havaya dayanmak, açlığa dayanmak çok zor bir durum.

* Umarız bugün de o sesler gelir. Bugün de pek çok arkadaşımız çıkarılır. Tabii ki umut var ama çok az umut var. Bu caddede inanılmaz bir yıkım. Bir yandan da kamyonlar da var. Hem enkaz kaldırma hem de arama-kurtarma çalışması yapılıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız da çıkarılıyor.