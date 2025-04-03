Malatya'da bir kadın yatağında ölü bulundu!
Battalgazi ilçesinde, Gülşah Taştan adlı kadın, ailesi tarafından yatağında ölü bulundu. Taştan'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında şüpheli bir kadın ölümü meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda ailesiyle yaşayan Gülşah Taştan'ı (30) yatağında hareketsiz gören aile bireyleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin ilk bulgulara göre doğal ölüm olarak değerlendirdiği olayda Taştan'ın cenazesi olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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