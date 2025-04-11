Malatya'da husumetli gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı!

Battalgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan 20'li yaşlardaki üç genç arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaralandı. İki şüphelinin suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da husumetli gençlerin kavgasında kan aktı: 1 yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 08:39

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında bıçaklı bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan bir iş yerinde husumetli 20'li yaşlardaki G.G. ile Y.G. ve B.B.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, G.G. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Olaya karışan Y.G. ile B.B.U.'nun suç aleti ile birlikte yakalandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #bıçak #husumet #kavga #Malatya

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