Malatya'da hayat saat 04.17'de durdu: 'Yalvarırım annemi kurtarın'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:30

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 17:01

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki sabah 04.17’de meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis dahil 10 il etkilendi.

Saat 13.24’te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremden sonra Malatya’da yıkım daha fazla oldu. Yurttaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Binlerce insan, 24 saatten fazla zaman geçmiş olmasına ve enkaz altında kalan yakınlarının yardım çığlıklarına rağmen bir şey yapamamamın çaresizliğini yaşadı.

DUVAR SAATİ 04.17’DE DURDU

Malatya’nın İnönü Caddesi Aslanbey Mahallesi’nde bulunan Ellinci Yıl Apartmanı’nda kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında, saat 04.17’de durmuş olan bir duvar saati görüntülere yansıdı.

"ANNEMİ KURTARIN"

Aynı binada annesinin kurtarılmasını bekleyen bir kadın, annesinin eşyaları enkaz çıkarılınca fenalık geçirdi. Annesinin eşyaları enkaz altından çıkarılınca fenalık geçiren kadın, “Yalvarırım annemi kurtarın” dedi.