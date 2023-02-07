Malatya'da hayat saat 04.17'de durdu: 'Yalvarırım annemi kurtarın'

Malatya’da Ellinci Yıl Apartmanı’nda arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 7 kişiye ulaşmaya çalışıyor. Annesinin eşyaları enkaz altından çıkarılınca fenalık geçiren kadın, “Yalvarırım annemi kurtarın” dedi. Aynı apartmanda enkaz altında kalan bir saatin deprem anını gösteren 04.17’de durduğu görüldü.

ANKA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 16:30
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki sabah 04.17’de meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis dahil 10 il etkilendi. 

Saat 13.24’te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremden sonra Malatya’da yıkım daha fazla oldu. Yurttaşlar geceyi dışarıda geçirdi. 

Binlerce insan, 24 saatten fazla zaman geçmiş olmasına ve enkaz altında kalan yakınlarının yardım çığlıklarına rağmen bir şey yapamamamın çaresizliğini yaşadı.

DUVAR SAATİ 04.17’DE DURDU

Malatya’nın İnönü Caddesi Aslanbey Mahallesi’nde bulunan Ellinci Yıl Apartmanı’nda kurtarma çalışmaları devam ederken enkaz altında, saat 04.17’de durmuş olan bir duvar saati görüntülere yansıdı.

"ANNEMİ KURTARIN"

Aynı binada annesinin kurtarılmasını bekleyen bir kadın, annesinin eşyaları enkaz çıkarılınca fenalık geçirdi. Annesinin eşyaları enkaz altından çıkarılınca fenalık geçiren kadın, “Yalvarırım annemi kurtarın” dedi.


AFAD son depremler artçı deprem 6 Şubat depremi deprem Malatya Deprem Malatya

İlgili Haberler

Depremden 14 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: 'Yaşamam mucize'

Depremden 14 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı: 'Yaşamam mucize'
NTV canlı yayında arka planda depremzedelerin seslerini kestiler

NTV canlı yayında arka planda depremzedelerin seslerini kestiler
Fizik profesörü Prof. Dr. Ali İhsan Göker'den deprem sonrası skandal açıklama:

Fizik profesörü Prof. Dr. Ali İhsan Göker'den deprem sonrası skandal açıklama: "Deprem ya da bina değil Allah öldürür, ölüm zamana bağlıdır"

En Çok Okunan Haberler