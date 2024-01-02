Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada Hüseyin Erdoğan (45) hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 08:39
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Abone Ol google-news

Dün gece saatlerinde Malatya- Adıyaman kara yolunun 15'nci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi.

R.Ç. yönetimindeki 34 PY 9987 plakalı otomobil, Örnek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen B.C.B.'nin kullandığı 44 ADR 299 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Hüseyin Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya trafik kazası

İlgili Haberler

Lapseki’de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 yaralı

Lapseki’de İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 yaralı
Avcılar'da 2 ayrı trafik kazasında 4 yaralı

Avcılar'da 2 ayrı trafik kazasında 4 yaralı
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

En Çok Okunan Haberler