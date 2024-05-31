Malatya'da işyerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da, bir işyerine tabancayla ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:19
Malatya'da işyerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı
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Kapalı Çarşı içerisinde bir iş yerinde çarşıdaki kıyafet satışı yapılan bir işyerinin önüne gelen S.K.yanındaki tabanca ile işyerine 4 el ateş açarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı saldırı ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı inceleme sonrası saldırgan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgeden uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 


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