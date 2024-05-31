Malatya'da işyerini kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da, bir işyerine tabancayla ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kapalı Çarşı içerisinde bir iş yerinde çarşıdaki kıyafet satışı yapılan bir işyerinin önüne gelen S.K.yanındaki tabanca ile işyerine 4 el ateş açarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı saldırı ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı inceleme sonrası saldırgan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgeden uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kriz varsa restoran ve kafeleri kim dolduruyor?
- Çekmeköy Belediyesi, 15 yıllık sorunu 3 günde çözdü
- 'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor?
- Bayraktar'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı davada yeni gelişme!
- Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti
- Soruşturma başlatıldı, yetkisi sonlandırıldı
- 'Biz hazırız'
- Katili en yakın arkadaşı çıktı!
- Cevabı CHP'li Tanrıkulu'ndan geldi
- Ülkesinde vatandaş olmadığını öğrendi