Malatya'da kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:12

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:12

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda; 4 bin 696 litre kaçak içki, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 606 fişek ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.