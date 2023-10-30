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Çorum’da işyerine pompalı tüfekle saldırı!

Çorum’da gece saatlerinde bir işletme kimliği belirsiz 2 kişi tarafından pompalı tüfek ile kurşunlandı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:39
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Olay, Buharevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerine motosiklet ile gelen yüzleri maskeli 2 kişi pompalı tüfek ile bir işletmeye ateş açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken pompalı tüfekten çıkan saçmalar işletme camlarında maddi hasara yol açtı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde boş kovan ele geçirilirken, kurşunlama olayını gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı.


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