Malatya'da 'kar' esareti: 102 kırsal mahalle yolu kapandı

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya'da 'kar' esareti: 102 kırsal mahalle yolu kapandı
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 10:30

Kentte etkisini arttıran kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, birçok kısal mahalle yolu da ulaşıma kapadı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

Buzlanma nedeni ile TIR ve kamyonların Elazığ-Malatya ve Malatya-Kayseri kara yollarında geçişlerine sabah saatlerine kadar polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

Kırsalda kapanan 102 mahalle yolunda 269 araç ve 1006 belediye personeli ile kar küreme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #Malatya

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