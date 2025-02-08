Malatya'da 'kar' esareti: 102 kırsal mahalle yolu kapandı
Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini arttıran kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, birçok kısal mahalle yolu da ulaşıma kapadı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.
Buzlanma nedeni ile TIR ve kamyonların Elazığ-Malatya ve Malatya-Kayseri kara yollarında geçişlerine sabah saatlerine kadar polis ekipleri tarafından izin verilmedi.
Kırsalda kapanan 102 mahalle yolunda 269 araç ve 1006 belediye personeli ile kar küreme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #Malatya
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de 'İmamoğlu' paniği: 'Cumhurbaşkanı'na gittiler'
- Dervişoğlu'nun çıkışı kulisleri hareketlendirdi
- Peker, Devlet Bahçeli için harekete geçti
- Özgür Özel'den 'Lütfü Savaş' itirafı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a flaş yanıt
- Erdoğan isim vererek İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Mansur Yavaş'tan 'aday'lık çıkışı
- Terör örgütünden Türkiye’ye sunulan koşullar
- 'Yeri garanti olan tek bakan var'
- O kent için kritik uyarı