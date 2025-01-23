Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar
1. Taeyokale Hotel Yangını (1971, Güney Kore)
Ölüm Sayısı: 158
Yer: Seul, Güney Kore
Güney Kore'nin en ölümcül otel yangınıdır ve güvenlik reformlarına neden olmuştur.
2. Winecoff Hotel Yangını (1946, Atlanta, ABD)
Ölüm Sayısı: 119
Yer: Atlanta, ABD
ABD tarihinin en ölümcül otel yangınıdır ve güvenlik reformlarının başlangıcını tetiklemiştir.
3. Dupont Plaza Hotel Yangını (1986, Porto Riko)
Ölüm Sayısı: 97
Yer: San Juan, Porto Riko
İşçi grevi sırasında kasıtlı çıkarılan bu yangın büyük trajediye yol açmıştır.
4. Pataya Royal Jomtien Resort Yangını (1997, Tayland)
Ölüm Sayısı: 91
Yer: Pataya, Tayland
Güvenlik açıklarının can kaybını artırdığı bir başka trajik otel yangınıdır.
5. MGM Grand Hotel Yangını (1980, Las Vegas, ABD)
Ölüm Sayısı: 85
Yer: Las Vegas, ABD
Otelin restoranında başlayan yangın, dumanın hızla yayılması nedeniyle büyük can kaybına yol açmıştır.
6. Grand Kartal Otel Yangını (2025, Bolu, Türkiye)
Ölüm Sayısı: 79
Yer: Kartalkaya, Bolu, Türkiye
Türkiye tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biridir.
7. Grenfell Tower Yangını (2017, Londra, İngiltere)
Ölüm Sayısı: 79
Yer: Londra, İngiltere
Yangının buzdolabından çıktığı tespit edilmiş, binanın dış cephe kaplaması yangının hızla yayılmasına neden olmuştur. Bu olay, bina güvenliği standartlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.
8. Hotel Corona de Aragón Yangını (1979, İspanya)
Ölüm Sayısı: 78
Yer: Zaragoza, İspanya
Restoranda başlayan yangın kısa sürede tüm oteli etkisi altına almıştır.
9. Hotel Canard Yangını (1984, İspanya)
Ölüm Sayısı: 72
Yer: Zaragoza, İspanya
Güvenlik önlemlerinin eksikliği yangının kısa sürede yayılmasına neden olmuştur.
10. La Salle Hotel Yangını (1946, Chicago, ABD)
Ölüm Sayısı: 61
Yer: Chicago, ABD
ABD'de yangın güvenliği reformlarına öncülük eden trajik bir olaydır.
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