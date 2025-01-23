Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar
cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2025 Perşembe, 16:29
Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

1. Taeyokale Hotel Yangını (1971, Güney Kore)

Ölüm Sayısı: 158

Yer: Seul, Güney Kore

Güney Kore'nin en ölümcül otel yangınıdır ve güvenlik reformlarına neden olmuştur.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

2. Winecoff Hotel Yangını (1946, Atlanta, ABD)

Ölüm Sayısı: 119

Yer: Atlanta, ABD

ABD tarihinin en ölümcül otel yangınıdır ve güvenlik reformlarının başlangıcını tetiklemiştir.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

3. Dupont Plaza Hotel Yangını (1986, Porto Riko)

Ölüm Sayısı: 97

Yer: San Juan, Porto Riko

İşçi grevi sırasında kasıtlı çıkarılan bu yangın büyük trajediye yol açmıştır.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

4. Pataya Royal Jomtien Resort Yangını (1997, Tayland)

Ölüm Sayısı: 91

Yer: Pataya, Tayland

Güvenlik açıklarının can kaybını artırdığı bir başka trajik otel yangınıdır.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

5. MGM Grand Hotel Yangını (1980, Las Vegas, ABD)

Ölüm Sayısı: 85

Yer: Las Vegas, ABD

Otelin restoranında başlayan yangın, dumanın hızla yayılması nedeniyle büyük can kaybına yol açmıştır.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

6. Grand Kartal Otel Yangını (2025, Bolu, Türkiye)

Ölüm Sayısı: 79

Yer: Kartalkaya, Bolu, Türkiye

Türkiye tarihinin en ölümcül otel yangınlarından biridir.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

7. Grenfell Tower Yangını (2017, Londra, İngiltere)

Ölüm Sayısı: 79

Yer: Londra, İngiltere

Yangının buzdolabından çıktığı tespit edilmiş, binanın dış cephe kaplaması yangının hızla yayılmasına neden olmuştur. Bu olay, bina güvenliği standartlarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

8. Hotel Corona de Aragón Yangını (1979, İspanya)

Ölüm Sayısı: 78

Yer: Zaragoza, İspanya

Restoranda başlayan yangın kısa sürede tüm oteli etkisi altına almıştır.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

9. Hotel Canard Yangını (1984, İspanya)

Ölüm Sayısı: 72

Yer: Zaragoza, İspanya

Güvenlik önlemlerinin eksikliği yangının kısa sürede yayılmasına neden olmuştur.

Dünya tarihine damga vuran otel yangınları: Büyük kayıplar

10. La Salle Hotel Yangını (1946, Chicago, ABD)

Ölüm Sayısı: 61

Yer: Chicago, ABD

ABD'de yangın güvenliği reformlarına öncülük eden trajik bir olaydır.

Grand Kartal Otel çatı yangını yangın tüpü

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