Malatya’da korkunç olay: Ailesini uyurken katletti!

Malatya’nın Arguvan ilçesinde 61 yaşındaki şahıs eşini, kızı ve torununu silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı.

İHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 12:53
Malatya’da korkunç olay: Ailesini uyurken katletti!
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Olay, 02.30 sıralarında Arguvan’ın Güveçli Mahallesi’nde meydana geldi. 

İddiaya göre, 61 yaşındaki İsmet Budak uykuda olan eşi Songül Budak’ı (64), kızı Cansu Aslan’ı (33) ve 5 yaşındaki torunu Bulem Aslan’ı silahla vurduktan sonra intihara kalkıştı. 

Silah sesleri üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Songül Budak, Cansu Aslan ve Bulem Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yaralı şahsın ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldığı olayda, hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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