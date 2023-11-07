Malatya'da korkutan yangın

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 14:15
Malatya'da korkutan yangın
Abone Ol google-news

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde İ.K.’ye ait ikamette henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Malatya Yangın ev

İlgili Haberler

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Çanakkale’de orman yangını!

Çanakkale’de orman yangını!
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

En Çok Okunan Haberler