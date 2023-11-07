Malatya'da korkutan yangın
Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde İ.K.’ye ait ikamette henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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