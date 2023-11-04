Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:22
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Abone Ol google-news

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. 

Yerleşim alanlarını da tehdit eden orman yangınına, 4 helikopter ve 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi. 

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.


muğla Yangın ormanlık alan Orman

İlgili Haberler

Çatalca'da korkutan fabrika yangını: Birçok ilçeden ekip sevk edildi!

Çatalca'da korkutan fabrika yangını: Birçok ilçeden ekip sevk edildi!
Kız Kuran kursunda yangın: Öğrenciler hastanelik oldu

Kız Kuran kursunda yangın: Öğrenciler hastanelik oldu
Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisinde bulunan restoranda yangın!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisinde bulunan restoranda yangın!

En Çok Okunan Haberler