Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yerleşim alanlarını da tehdit eden orman yangınına, 4 helikopter ve 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
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