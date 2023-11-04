Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:22

Güncelleme: 04.11.2023 - 16:25

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yerleşim alanlarını da tehdit eden orman yangınına, 4 helikopter ve 3 uçak, 17 su tankeri, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre 1 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin tespiti için Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.