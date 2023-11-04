Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar kentin birçok noktasında görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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