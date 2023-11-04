Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 17:14
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Abone Ol google-news

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanlar kentin birçok noktasında görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


fabrika Yangın Denizli

İlgili Haberler

Çanakkale’de orman yangını!

Çanakkale’de orman yangını!
Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisinde bulunan restoranda yangın!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisinde bulunan restoranda yangın!

En Çok Okunan Haberler