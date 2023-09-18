Malatya'da mahkumları taşıyan araçla otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Malatya’da mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 14:04
Malatya'da mahkumları taşıyan araçla otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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Kaza, 11.00 sıralarında Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ-Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametine seyir halinde olan M.H.K. (34) idaresindeki 44 ABB 433 plakalı cezaevi nakil aracı ile Malatya istikametine seyir halinde iken aniden dönüş alarak yön değiştiren Hanifi Şengül (63) yönetimindeki 01 JP 426 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada cezaevi aracında bulunan 2 mahkum, 2 askeri personel ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü buradaki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı askeri personel ile mahkumların tedavilerinin ardından taburcu edildiği kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


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