Malatya'da meydana gelen vinç kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Malatya'da, TOKİ inşaatında vincin üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı kazadan hemen sonra çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde 10 Eylül Cumartesi günü konut ve dükkân inşaat çalışmaları sırasında vinç kulesi aşağıda çalışanların üzerine devrilmiş, işçilerden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetmiş, Musa Aydın (25) ise ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden; vinç operatörü M.B. tutuklanırken, ustalar Ö.G. ve Y.G. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Üç işçinin yaşamını yitirdiği vinç kazasının hemen ardından cep telefonu ile çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Yapılmış olan bu kayıtta; kaza sonrasında işçilerin yaşadığı panik ve arkadaşlarını vinç enkazı altından kurtarmaya çalışmaları ve ambulansın gelişi görülüyor.
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