Malatya’daki vinç kazasında 3 gözaltı
Malatya’da bir inşaat sahasında vincin devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde dün 15.15 sıralarında meydana gelen olayda, Saray Bosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşatta vinç işçilerin üzerine devrildi.
3 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan (34), Fatih Kızılkaya (25), Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.
Olayda hayatını kaybeden işçilerinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine gönderildi.
Hastanede tedavisine devam edilen Musa Aydın’ın (25) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak vinç operatörü Muhammet B. ile ustalar Ömer G. ve Yakup G. gözaltın alındı.
Üç zanlı işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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