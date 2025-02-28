Malatya’da otomobil bahçeye uçtu: 1’i ağır 6 yaralı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:34

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:48

Karabağlar Mahallesi'nde T.Y.T. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçelik alana düştü. Araçta bulunan Y.A., E.C.B., M.S.B., V.E.İ. ve R.B. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, R.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.