Malatya’da otomobil bahçeye uçtu: 1’i ağır 6 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bahçeye düştü, kazada 6 kişi yaralandı.

Malatya’da otomobil bahçeye uçtu: 1’i ağır 6 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:34

Karabağlar Mahallesi'nde T.Y.T. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçelik alana düştü. Araçta bulunan Y.A., E.C.B., M.S.B., V.E.İ. ve R.B. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, R.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Malatya #kaza

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