Afyonkarahisar’da feci kaza: Yaralılar var!
Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, ekiplerin kaza ilgili soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyü yolunda bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; sürücü O.K. idaresindeki 03 HD 560 plakalı araç, Tez köyü yolunda seyir halinde iken aynı yöndeki sürücüsü C.K.’nin yönetimdeki 06 AK 109 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma bölgede trafik güvenliğini alırken sağlık ekipleri ise, yaralanan her iki araç sürücüsü ile 03 HD 560 plakalı araçta yolcu olarak bulunan şahsı Emirdağ Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ekiplerin kaza ilgili soruşturması sürüyor.
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