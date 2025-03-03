Malatya'da otomobil devrildi: 19 yaşındaki Kerem kurtarılamadı

Malatya’da devrilen otomobilin sürücüsü Kerem Yüksel (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil devrildi: 19 yaşındaki Kerem kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:25

Feci kaza, saat 21.30 sıralarında Buhara Bulvarı’nda meydana geldi. Kerem Yüksel yönetimindeki 44 NL 319 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla atarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı sürücü Kerem Yüksel ve otomobilde bulunan S.G. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Acil serviste doktorların tüm çabasına karşın sürücü Kerem Yüksel kurtarılamadı. Yaralı S.G.’nin tedavisi devam ederken, Kerem Yüksel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Malatya

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