Malatya'da sır olay: Beton santralinde erkek cesedi bulundu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir beton santralinde erkek cesedi bulundu.

Malatya'da sır olay: Beton santralinde erkek cesedi bulundu
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:18

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde 07.30 sıralarında, Yeni Malatyaspor’un Orduzu Pınarbaşı’ndaki kulüp binası arka tarafından bulunan beton santrali inşaat sahasında yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde şahsın 57 yaşındaki Yavuz A. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Santralde bekçi olarak görev yaptığı belirtilen şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #Adli Tıp Kurumu #ceset

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