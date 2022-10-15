Malatya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:35

Malatya'nın Aydınlar Mahallesi yakınlarında Abdulkadir K. yönetimindeki 44 KZ 177 plakalı otomobil, Burcu K.'nın kullandığı 44 BB 964 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Burcu K. ve Abdulkadir K. ile otomobillerde bulunan İsmail Dikenci, Emine D. ve Bilal A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan İsmail Dikenci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, İsmail Dikenci'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.