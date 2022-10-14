Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 08:43
Uşak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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Uşak'ta O.Y. (23) yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, İzmir-Uşak karayolu Güre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Umut Yeğen (18) ve Ayşe Aktürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobildeki ağır yaralanan S.A. (18) ile hafif yaralı sürücü O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Yeğen ve Aktürk'ün cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


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