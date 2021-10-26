Malatya'da poşetle şantiye atılmak istenen köpekler kurtarıldı

26 Ekim 2021 Salı, 16:50

Şantiye alanında bulunan 3 köpeği poşetlere koyup ağzını bağlayan 2 kişi, o sırada direksiyon dersi veren Kübra Koca tarafından fark edildi. Bunun üzerine Kübra Koca, cep telefonunu açarak şantiyeye girdi. Köpekleri otomobilin bağajına koymaya çalışan iki kişiyle tartışan direksiyon öğretmeni, durumu emniyete bildirdi. Tartışmaının büyümesi üzerine Koca, köpekleri poşetleyen kişiler tarafından tartaklandı. Köpekler otomobilin bağajından çıkarılırken, nefes almata zorlandıkları görüldü.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"25.10.2021 günü 16.20 civarında Haber Merkezinin Şehir Mezarlığı civarında bir şantiye içerisinde köpeklere işkence edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği olarak olay yerine intikal edilmiş. Olay yerinde bulunan müşteki şahıs şantiye içerisindeki 3 köpeğin bir poşet içerisinde araca konulduğunu gördüğünü ve olayı görüntülediğini beyan etmiş, şantiye çevresinde yapılan araştırmada şantiye içinde 2 köpeğin olduğu tespit edilmiş 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14 maddesi M.bendince 'Hayvanlara İşkence Yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak' maddesinin ihlal edildiği anlaşılması üzerine olayı gerçekleştiren bir şahsa idari para cezası uygulanmış, konu ile ilgili ihbarcı şikâyetçi olduğundan dolayı ayrıca adli işlem başlatılmıştır."

Köpekler hayvan barınağına gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.