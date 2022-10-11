Tüfekle oynarken arkadaşlarını vuran çocuk tutuklandı
Konya'da M.F.A. (15) isimli çoıcuk, evin müştemilatında tüfekle oynarken iddiaya göre kazara tetiğe basınca 2 arkadaşını vurdu. 1 arkadaşının ölümüne, diğerinin de yaralanmasına neden olan M.F.A. tutuklandı.
Olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde meydana geldi. M.F.A., evlerinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikteyken bisiklet tamir ettikleri sırada, tüfekle oynamaya başladı.
M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin koluna; Cumali Pekdemir'in de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir, yaşamını yitirdi; yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı. Yaralı M.K.'nin tedavisi sürerken, Cumali Pekdemir'in cenazesi de mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Gözaltına alınan M.F.A. da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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