Malatya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 3 gözaltı

Malatya'da ruhsatsız 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:40
Malatya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 3 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Malatya'ya silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla C.U, M.U. ile E.U'nun araç ve evlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 38 tabanca ele geçirdi.

3 zanlı gözaltına alındı.


Malatya

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