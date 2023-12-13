Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:04

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:05

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 13 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 8 tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.