Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Malatya'da suç örgütlerine silah temin eden kaçakçılara yönelik düzenlenen Kafes-18 operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:04
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik 13 adrese operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 8 tabanca ile 7 tüfek ele geçirildi. 13 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.


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