Malatya’da kan donduran olay: Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu
Malatya’da tartıştığı şahıs tarafından başından pompalı tüfekle vurulan genç yaralandı.
Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi’nde, dün 22.30 sıralarında iddiaya göre, Roka Sokak üzerinde karşılaşan Y.S. (20) ile M.D. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.
BAŞINA SAÇMA İSABET ETTİ
Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.D. yanında getirdiği pompalı tüfekle Y.S.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu baş kısmana saçma isabet eden Y.S. yaralanırken, olayın zanlısı kaçarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.
Bölgede inceleme yapan ekiplerin 4 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayın zanlısı M.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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