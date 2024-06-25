Sivas'ta yangın... 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu

Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu.

AA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:03
Sivas'ta yangın... 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu
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Pınarönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gürün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında, yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, park halindeki 2 kamyon ile 4 konteynerde hasar oluştu.


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