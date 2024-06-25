Sivas'ta yangın... 2 kamyon ve 4 konteynerde hasar oluştu

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:03

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:03

Pınarönü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gürün Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldığı yangında, yaklaşık 10 dönüm arazi yanarken, park halindeki 2 kamyon ile 4 konteynerde hasar oluştu.