Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Malatya’da silah kaçakçılarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Adana’dan kentte giriş yaptıkları belirlenen 6 kişinin içerisinde bulunduğu iki ayrı araçta yapılan aramalarda 13 adet farklı çap ve modellerde silah ile 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda F.Ş.B., Y.A., H.C.S., İ.B., S.D. ve A.F. gözaltına alındı.
Zanlıların polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- Dolar ve Euro düştü mü?
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'