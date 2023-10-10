Malatya’da sivil ekip aracı kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Malatya'da sivil polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si polis memuru 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 23:49
Malatya’da sivil ekip aracı kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı
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Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında saat 18.45 sıralarında 06 YTH 44 plakalı otomobil ile Yusuf Özal Caddesi istikametinde gelen sivil ekip aracı kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan polis memurları K.D. ile F.O. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Malatya polis otomobil kaza

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