Malatya’da sivil ekip aracı kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 23:49

Güncelleme: 10.10.2023 - 23:49

Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında saat 18.45 sıralarında 06 YTH 44 plakalı otomobil ile Yusuf Özal Caddesi istikametinde gelen sivil ekip aracı kavşak içerisinde çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan polis memurları K.D. ile F.O. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.