Malatya’da sivil ekip aracı kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı
Malatya'da sivil polis aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si polis memuru 4 kişi yaralandı.
Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında saat 18.45 sıralarında 06 YTH 44 plakalı otomobil ile Yusuf Özal Caddesi istikametinde gelen sivil ekip aracı kavşak içerisinde çarpıştı.
Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan polis memurları K.D. ile F.O. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanelerde tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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