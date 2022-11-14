Son Dakika... Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı!

14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:40

Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta yurttaşların korkmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen polsiler, fünye ile çantaya müdahale etti.

İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Olay, Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde meydana geldi. Yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı. Olay vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.