Şanlıurfa'da banka önünde hareketli anlar: 'Şüpheli çanta' panik yarattı

Şanlıurfa'da, bir bankanın önüne bırakılan çanta, bomba şüphesi nedeniyle fünye ile patlatıldı. Panik yaratan çantanın içinden ise dizüstü bilgisayar çıktı.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:09
Şanlıurfa'da banka önünde hareketli anlar: 'Şüpheli çanta' panik yarattı
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Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi'nde, 6 Temmuz Çarşamba günü öğle saatlerinde; banka şubesinin kapısına bırakılan çantayı görenler, bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbarla bölgeye gelen ekipler, çevrede tedbir alıp, yolu trafiğe kapattı. Bomba imha uzmanı ekipler de çantayı fünye ile patlattı.

İÇİNDEN BİLGİSAYAR ÇIKTI

Patlatılan çantadan dizüstü bilgisayar çıktı. Polis, inceleme başlattı. 


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