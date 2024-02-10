Malatya'da, tartıştığı husumetlisini tabancayla ağır yaraladı

Malatya'da Eray E. (23), tartıştığı husumetlisi Medet E. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Eray E. hastaneye kaldırılırken, Medet E. ise kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 09:22
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Cemal Gürsel Mahallesi’nde, akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan Medet E. ile Eray E., sokakta karşılaşınca tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Medet E., belindeki tabancayla Eray E.'ye ateş etti. Kanlar içerisinde yığılan Eray E.'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Eray E., hastaneye kaldırıldı.

Boyun ve çenesinden yaralanan Eray E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


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