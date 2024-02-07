Malatya'da iş cinayeti... İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:52

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:52

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde bir bina inşaatında çalışan 27 yaşındaki Sergen Karadağ, iskeleden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karadağ’ın cansız bedeni otopsi için Malatya Ali Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.