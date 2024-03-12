Malatya’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 15:01
Malatya’da torbacı operasyonu: 3 tutuklama
Abone Ol google-news

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Beş farklı adrese düzenlenen operasyonda 954 adet sentetik ecza, 101.7 gram sentetik kannobinoid maddesi, 24,87 gram metamfetamin,14,34 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken K.Ş., H.C.Y., A.S.B., R.B., M.Ç., F.Y. ile Ö.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılardan K.Ş., A.S.B. ile M.Ç. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken H.C.Y., R.B., F.Y. ve Ö.Ç.’ye adli kontrol uygulandı.


Malatya haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da feci kaza... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Malatya’da kaçakçılık operasyonları: 6 şahıs tutuklandı

Malatya’da kaçakçılık operasyonları: 6 şahıs tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi

Akşener 'siyaseti bırakacağım' demişti: Zorlu'dan açıklama geldi
İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!

İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!
Acılı anneden adalet çağrısı

Acılı anneden adalet çağrısı
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Cengiz Topel Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı! Kendi partisinden sert tepki: 'İftira siyasetini meşrulaştırıyor'

Cengiz Topel Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı! Kendi partisinden sert tepki: 'İftira siyasetini meşrulaştırıyor'
Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor

Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor
MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!

MHP’li vekil Sırbistan vatandaşı çıktı: ‘Usulsüz şekilde aldı’ iddiası!
Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı