Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-03-09
Saat:21:53:38 TSİ
Enlem:38.04167 N
Boylam:37.67944 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/m4RarUVoBC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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