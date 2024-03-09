Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 22:02
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


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