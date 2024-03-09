Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 22:02

Güncelleme: 09.03.2024 - 22:10

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Buna göre deprem 11.27 kilometre derinliğinde gerçekleşti.