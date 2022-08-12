Malatya'da vahşet: İki kardeş, eniştelerini bıçakladı
Malatya'da 2 kardeş, tartıştıkları enişteleri Cengiz B.'yi bıçaklayıp, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Atatürk Caddesi'nde, 11 Ağustos Perşembe akşam saatlerinde Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı.
BIÇAKLAYIP KAÇTILAR
Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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