TIR’da 83.5 kilo skunk ele geçirildi!

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’nda polis tarafından aranan TIR’da 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:51
TIR’da 83.5 kilo skunk ele geçirildi!
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan TIR’ı Kapıkule Sınır Kapısı’nda şüphe üzerine durdurdu. 

X-ray taraması yapılan TIR’da yoğunluk gözlemlenmesi üzerine yapılan aramada 83 kilo 528 gram skunk ele geçirildi. 

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

SKUNK NEDİR?

Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu maddedir. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, bir çok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabilmektedir.


skunk TIR Kapıkule Sınır Kapısı

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