Malatya'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 15:09
Malatya'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Malatya'da A.İ. idaresindeki otomobil, Develi Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak bankete düştü.

Kazada, otomobildeki B.İ, H.İ, N.B. ile S.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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