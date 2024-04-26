Tokat’ta ATV kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Tokat’ta meydana gelen ATV kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 17:51
Tokat’ta ATV kazası: 1’i ağır 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza; Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı İmren Sitesi önündeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre F.K. yönetimindeki 60 AEZ 420 plakalı ATV servisten inen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Üstgeçidin ayaklarının bulunduğu betona çarparak duran ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV’de bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar Tokat’daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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