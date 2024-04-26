Tokat’ta ATV kazası: 1’i ağır 3 yaralı
Tokat’ta meydana gelen ATV kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza; Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı İmren Sitesi önündeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre F.K. yönetimindeki 60 AEZ 420 plakalı ATV servisten inen çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Üstgeçidin ayaklarının bulunduğu betona çarparak duran ATV sürücüsü ağır yaralandı. ATV’de bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki yolcu ise hafif yaralandı. Yaralılar Tokat’daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayyum rektörün paylaşımına tepki
- Öğrenilmesi en zor dili açıkladı
- Milletvekili sayısı artacak
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Soylu geri mi dönüyor?
- Taksim bombacısı için karar çıktı
- Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
- 'Asla yalnız yürümeyeceksin'
- Kapısı açık seyreden otobüsten böyle düştü!
- 'Dükkânı kapat gel diyor'