Malatya’da Yoncalı Barajı inşaatında patlama: 3 yaralı

Yayınlanma: 09.08.2023 - 15:13

Güncelleme: 09.08.2023 - 15:13

Yoncalı Barajının Kömürlük Mahallesinde yapımına devam edilen tünel inşaatında, 02.50 sıralarında süren çalışmalar sırasında iş makinelerinin bakım ve onarım işlemi esnasında patlama meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Olayda 3 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin patlamanın olduğu bölgedeki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.