Yusufeli Baraj kapakları açıldı, gökkuşağı ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 05.08.2023 - 10:12

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor.

Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görüntülere sahne oluyor.

Havaların sıcak olmasıyla basınçlı bir şekilde baraj gövdesinden çıkan sular gökkuşağı oluşturdu. Baraj gövdesinde oluşan gökkuşağının farklı tonları suyun akıntısına eşlik etti.