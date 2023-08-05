Yusufeli Baraj kapakları açıldı, gökkuşağı ortaya çıktı
Artvin'de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı’nda kapaklar açılınca güneşli havada oluşan gökkuşağı eşsiz görüntülere sahne oldu.
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES projesi elektrik üretimine hazırlanıyor.
Barajda kontrollü olarak su tutma işlemi devam ederken dönem dönem açılan baraj kapakları ilginç görüntülere sahne oluyor.
Havaların sıcak olmasıyla basınçlı bir şekilde baraj gövdesinden çıkan sular gökkuşağı oluşturdu. Baraj gövdesinde oluşan gökkuşağının farklı tonları suyun akıntısına eşlik etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Demirtaş dolar için 'rakam' verdi
- Ankara'dan Soylu ve Gökçek'e kötü haber!
- Adım adım şeriat...
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Özgür Özel'e 'istifa' çağrısı
- 'Türkiye'de enflasyon zirve yapacak'
- Cumhur'da emekli maaşı rahatsızlığı
- Ekrem İmamoğlu'nun rotası İBB
- İlk iş olarak Bahçeli'yi ziyaret etti
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'