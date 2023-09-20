Malatya’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:50

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:53

Malatya-Ankara Karayolu Turgut Özal Viyadüğü girişinde, sabah saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ile Ö.Ç.’nin kullandığı otomobil ve E.D. idaresindeki araç çarpıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, E.D., Ş.K., Ş.T., H.K. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.