Malatya’da zincirleme kaza: 5 yaralı
Malatya’da dört aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya-Ankara Karayolu Turgut Özal Viyadüğü girişinde, sabah saatlerinde Ankara istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki araç, H.T. yönetimindeki araç ile Ö.Ç.’nin kullandığı otomobil ve E.D. idaresindeki araç çarpıştı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazada, E.D., Ş.K., Ş.T., H.K. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kasiyer hatası 15,7 milyon TL'lik servet kazandırdı!
- Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
- 'Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek'
- Bakan Koca'dan 'Eris varyantı' açıklaması
- 'Türkiye'ye gitmek bir tecrübe'
- Dava açılmasını CHP'de kim engelledi?
- Ünlü oyuncudan 'tecavüz' iddialarına yanıt!
- Erdoğan'la ABD'li sunucu arasında gergin anlar
- Alkol yasağı genişletildi! Buralarda içilemeyecek...
- İfadesi ortaya çıktı!