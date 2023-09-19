Malatya'da iki aile arasında 'silahlı' kavga: 1 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:39
Malatya'da iki aile arasında 'silahlı' kavga: 1 yaralı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında henüz bilenmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüşürken C.Y., silahla O.A.'yı bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli C.Y.’nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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