Malatya'daki 'akü' hırsızları tutuklandı

Malatya'da otomobillerden akü, iş yerlerinden ise çeşitli malzemeler çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların 6 otomobilden akü, bir iş yerinden de kablo, matkap gibi eşyalar çaldıkları öğrenildi.

AA
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:16
Malatya'daki 'akü' hırsızları tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya merkezinde farklı tarihlerde 6 otomobilden akü, bir iş yerinden hilti, matkap, kablo, kaynak makinesi gibi eşyaların çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, zanlıların kimliğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, gözaltına aldıkları 2 zanlıyı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk etti.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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