Malatya'daki deprem sonrası yurttaşlar panikle sokağa döküldü

Yayınlanma: 10.08.2023 - 21:21

Güncelleme: 10.08.2023 - 21:45

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

YURTTAŞLAR SOKAĞA İNDİ

Deprem nedeniyle Gaziantep'te yurttaşlar panikle sokağa indi. Korkuyla sokağa inen yurttaşlar, telefonla aileleri ve diğer yakınlarıyla konuştu.