Malatya'daki deprem sonrası yurttaşlar panikle sokağa döküldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya ve çevre illerde bazı yurttaşlar deprem nedeniyle sokağa indi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.48'de merkez üssü, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-08-10
Saat:20:48:00 TSİ
Enlem:38.307 N
Boylam:38.204 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/nXz6DKh9iO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
YURTTAŞLAR SOKAĞA İNDİ
Deprem nedeniyle Gaziantep'te yurttaşlar panikle sokağa indi. Korkuyla sokağa inen yurttaşlar, telefonla aileleri ve diğer yakınlarıyla konuştu.
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