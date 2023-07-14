Malatyalı emekliler: Et alamıyoruz, beslenemiyoruz

Yayınlanma: 14.07.2023 - 11:12

Güncelleme: 14.07.2023 - 11:12

Malatyalı emekliler dün Kongre ve Kültür Merkezi’nin arkasındaki basın konteynerlerinin yanında eylem yaptı. Ellerindeki; 'Emekliye müjde verme hakkımızı ver yeter’, ‘Emeklilik devlete yük değil bedeli peşin ödenmiş bir haktır’, ‘Eskiden emekli maaşıyla ev, araba hesapları yapılırdı şimdi zeytin, peynir hesabı yapılıyor’ yazılı dövizlerle “Hakkımızı istiyoruz” diyen emekliler, emeklilere yapılan zammı eleştirdi.

Birleşik Emekliler Sendikası Malatya Şubesi Başkanı Haydar Göktaş, "Meclisin onayına sunulan sahte TÜİK verilerine ve iktidarın ek katkılarıyla kim ne kadar maaş alacak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir haksızlık olmamıştır" dedi. "Emeklilere yapılan zamda haksızlık var" diyen Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Memura yüzde 17,5 artı seyyanen 8 bin 77 ve en düşük maaş 22 bin lira, işçiye yüzde 45, asgari ücrete yüzde 34 ama emekliye yüzde 25 zam hak gördüler. İnsaf diyoruz. Maaşlar arasında bu kadar fark olur mu? Emekliye yüzde 25 yeterli ise enflasyon yıllık 38 ise memura neden yüzde 86 zam yaptınız? Yok, memura yüzde 86 gerekiyor ise emeklilere neden yüzde 25? Burada bir haksızlık, adaletsizlik ve kul hakkı var.”

Göktaş, emeklilerin aldıkları maaşla geçinmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Emeklilerin maaşı en düşün memur maaşı kadar olmalıdır. Biz emeklilerin tek sosyal faaliyeti banklarda oturup, parklarda gezmektir. Kıraathane ve çay ocaklarına zaten gidemiyoruz. Ailelerimizle, çocuklarımızla, eşimiz dostumuzla lokantaya gidemiyoruz, et alamıyoruz, beslenemiyoruz" dedi.