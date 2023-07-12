Ekonomist Ünsalan emeklinin merakla beklediği ‘seyyanen zam’a dair konuştu: ‘Yüzde 30 zam yapılacak’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'emekliye seyyanen zam yapılmalı' çıkışının ardından AKP'den ilk açıklama geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler "Gayretimiz, çabamız olacaktır" dedi. Ekonomist Ünsalan emeklinin merakla beklediği ‘seyyanen zam’a dair Cumhuriyet TV’de kouştu. Ünsalan, ‘yüzde 30 zam yapılacak’açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2023 Çarşamba, 15:30

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında gündeme getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebine ilişkin AKP'den açıklama geldi. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler "Bir gayretimiz, çabamız olacaktır" dedi. Açıklama üzerine emekli maaşlarına zammın yapılıp yapılmayacağı tartışma kousu olurken ekonomist Çetin Ünsalan konuya ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuştu. Ünsalan, ‘yüzde 30 zam yapılacak’açıklamasında bulundu ve “yapılacak zam sembolik olacak”dedi.



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